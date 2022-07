Jonas Vingegaard na epische rit: “Voelde dat Pogacar kraakte toen ik aanviel”

Jonas Vingegaard heeft de loodzware elfde etappe van de Tour de France op indrukwekkende manier gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma kraakte Tadej Pogacar met een sprankelende demarrage na voortdurend ploegenspel van de Nederlandse ploeg. “Het was nooit gelukt zonder hen, ze waren allemaal ongelooflijk goed.”

“Ik kan het niet geloven, het is echt ongelooflijk”, begint de nieuwe geletruidrager, zichtbaar geëmotioneerd, het flashinterview. “Het is moeilijk om dit onder woorden te brengen. Hier heb ik altijd al van gedroomd. Een etappe én de gele trui in de Tour de France!”

Tijdens het interview kwam groene trui Wout van Aert, die mee het ploegenspel speelde in de elfde etappe even de interviewtent binnen om zijn ploegmaat te feliciteren. “Het was nooit gelukt zonder mijn ploegmaten, ze waren allemaal ongelooflijk goed. We hadden een plan gemaakt voor de start om een heel zware koers te maken voor mij en Primoz.”

Het was uiteindelijk pas op de slotklim dat Pogacar kraakte, op de eerder beklimmingen van de dag kon de Sloveen goed volgen. “Ik was een beetje onzeker toen, hij was heel sterk op de Galibier. Toen ik uiteindelijk aanviel op de laatste klim, voelde ik dat hij kraakte. Ik moest het nog eens proberen, anders ging ik niet winnen. Tweede is mooi in het algemeen klassement, maar ik wil voor de overwinning gaan”, aldus een strijdvaardige Vingegaard. “Het is gelukt en nu heb ik de gele trui. Ik ga ervoor blijven vechten tot in Parijs!”