Jonas Vingegaard na derde plaats: “Deze toptijd had ik niet direct verwacht”

Niet Wout van Aert of Primož Roglič maar Jonas Vingegaard was in de eerste tijdrit van de Tour de France de beste renner van Jumbo-Visma. Op 27 seconden van winnaar Tadej Pogačar werd de Deense renner derde.

“Ik kan heel tevreden zijn met mijn tijd”, liet Vingegaard naderhand via zijn ploeg Jumbo-Visma weten. “Ik zit heel dicht tegen de top. Ik zie mezelf niet als een pure tijdritspecialist. Ik heb een aantal goede tijdritten gereden dit jaar. Maar dat ik nu een toptijd neerzet in deze wedstrijd, had ik niet direct verwacht.”

De 24-jarige renner won aan het begin van het seizoen een etappe in de UAE Tour en zette daarna met twee dagzeges de Settimana Internazionale Coppi e Bartali achter zijn naam. Ook in de ritten tegen de klok deed hij het al heel behoorlijk. Zo was hij derde in de tijdrit van de Ronde van het Baskenland en zevende in de Dauphiné.

Door zijn goede prestaties mocht Vingegaard Tom Dumoulin vervangen in de Tourploeg en Primož Roglič en Steven Kruijswijk bijstaan. Hij is blij dat het met Roglič steeds beter gaat na diens val op de derde dag. “Het stemt me positief dat Primoz zich stapje voor stapje beter voelt. Ik hoop dat hij snel volledig herstelt. De wedstrijdvorm is er in ieder geval.”