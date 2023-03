Jonas Vingegaard koerst met andere mindset in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard versus Tadej Pogačar: de 81ste editie van Parijs-Nice staat in het teken van de strijd tussen de regerende Tourwinnaar en de man die in 2020 en 2021 de belangrijkste wielerkoers op aarde wist te winnen. Vingegaard kijkt uit naar de komende dagen en heeft vertrouwen in een goede afloop. “Al zegt dit niks over je vormpeil straks in juli”, citeert Het Laatste Nieuws.

In Parijs-Nice hoopt Vingegaard zijn Sloveense rivaal op een eerste nederlaag te trakteren. “Als ik hier wil winnen, wat toch de bedoeling is want ik heb van Parijs-Nice één van mijn grote seizoensdoelen gemaakt, zal ik hém moeten verslaan. Het wordt een mooie week. Pogačar is een sterke renner, wat het altijd leuk koersen maakt met en tegen hem. Allebei koersen én winnen we graag, Tadej en ik. Dus gaan we overal voluit, op ónze eigen manier.”

Vingegaard schetst het belang van het winnen van de ‘Koers naar de Zon’. “Natuurlijk kan het vertrouwen schenken. Maar of je hier nu wint of niet, goed bent of slecht: dat zegt niks over je vormpeil straks in juli. De Tour is ook nog wel wat anders dan een rittenkoers van één week. Ik denk trouwens dat het (in Parijs-Nice, red.) ook niet uitsluitend tussen mij en Tadej zal gaan. Ook INEOS Grenadiers brengt bijvoorbeeld een sterk team met sterke renners aan de start.”

In Parijs-Nice is het als klassementsrenner zaak om goed op te letten, aangezien er veel potentiële valkuilen zijn. Zo staat de koers bekend om zijn waaierritten en hectische finales. “Geen idee of ik daarvan houd. Het is anders koersen, bijzonder stressvol. Maar ik vertrouw wat dat betreft op mijn sterke ploeg. Het doel is om in de ploegentijdrit wat tijd te pakken op de concurrentie.”

Van doemgedachte naar geloof in eigen kunnen

Vingegaard zal dan vervolgens moeten toeslaan in het slotweekend, met op zaterdag een bergetappe met aankomst op de flanken van de Col de la Couillole en op zondag de traditionele (lastige) slotrit naar Nice. De kopman van Jumbo-Visma kijkt vooral uit naar de lange slotklim van zaterdag. “Dáár schuilt mijn kracht, hebben we tijdens de hoogtestages vastgesteld.”

In de voorbije Tour wist hij Pogačar op de lange cols – denk aan de Col du Granon en Hautacam – pijn te doen en zelfs te lossen. “Dat veranderde mijn ‘mindset’ compleet, ja. Van de doemgedachte dat ik hem bergop nooit zal kunnen losfietsen naar de vaststelling dat ik er af en toe wél in slaag.”