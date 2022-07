Jonas Vingegaard: “Ik verwacht dat Tadej Pogacar me elke dag gaat aanvallen”

Interview

Jonas Vingegaard pakte op de top van de Col du Granon zijn allereerste gele trui uit zijn nog jonge carrière. Toch beseft hij als geen ander dat, ondanks een bonus van meer dan twee minuten, de buit nog niet binnen is. “Tadej Pogačar blijft de grootste rivaal. Hij gaat me aanvallen waar hij kan”, vertelde hij op de persconferentie na afloop.

“Ja, ik ben enigszins verrast dat de verschillen zo groot zijn”, antwoordde de nieuwe geletruidrager op de eerste vraag vanuit de perszaal. “Anderzijds, dit was een hele lastige etappe en met Jumbo-Visma hadden we het plan opgevat de rit zo zwaar mogelijk te maken. We vielen al aan aan de voet van de Télégraphe, herhaalden dit op de Galibier. Eigenlijk is het niet onlogisch dat de verschillen aan de aankomst opliepen.”

Vertel eens hoe dat plan er exact uitzag?

“Van ver aanvallen. Eerst wilden we een mannetje mee in de vroege vlucht, wat gelukt is. Daarna wilden we om beurten, Primoz en ikzelf, het Tadej zo moeilijk mogelijk maken. Petje af voor Primoz trouwens. Hij bewijst vandaag nog maar eens wat voor een ploegmaat en renner hij is. Hij vond het een prima plan en heeft zich daar honderd procent voor ingezet.”

Op vijf kilometer van de top van de Col du Granon deelde je de finale tik uit. Had je gemerkt dat Pogačar aan het afzien was?

“Nee. Ik had er geen idee van. Maar in de oortjes werd mij toegeroepen dat het steeds steiler werd met nog vijf kilometer te gaan. Of ik onderging en liet de anderen de koers verder hard maken, of ik viel zelf aan. Dat is wat ik gedaan heb en ik kon meteen een kloof slaan.”

Beseften jullie bij de ploeg dat dit plan ook een risico inhield? Zo’n actie hebben we in jaren niet gezien, maar het kon zowel voor Roglič als voor jou game over zijn.

“Dat klopt helemaal. Maar aan de andere kant, ik werd al een keer tweede in de Tour. Primoz ook. Dat was mooi, maar ik wil winnen. Stel dat ik niets had geprobeerd, dan zou ik wellicht opnieuw tweede geworden zijn. Dan wilde ik liever voor het hoogste gaan. Dit is ook een bewijs van de geweldige mentaliteit binnen de ploeg.”

Wat betekent die gele trui nu voor jou?

“Iets onrealistisch. Ik vind amper de juiste woorden. Een paar jaar geleden durfde ik zelfs niet dromen van deelname aan de Tour de France, laat staan van ritwinst of de gele trui. Dit is ongelooflijk. Zelfs al zou ik hem nog verliezen, dan nog zal ik bijzonder trots zijn dat shirt ooit gedragen te hebben. Dit is de grootste wedstrijd van de wereld en ik ben leider. Dat maakt me een beetje sprakeloos.”

Zorgde de steeds groter wordende voorsprong voor een extra boost?

“Daar krijg je uiteraard extra energie van. Maar daarnaast was het ook een brutale klim. Tijdens de laatste twee kilometer heb ik zó hard afgezien… Eigenlijk zat ik op drie kilometer van de top al aan mijn limiet. Het was knokken tot op de streep en ik hoopte dat het snel voorbij zou zijn. Weet je, tijdens de verkenning van deze etappe ben ik op deze col in de wagen gesprongen. Ik wist dus niet echt hoe zwaar de Granon was. Nu wel. It is a brutal climb.”

Je bent vandaag diep gegaan. Jouw ploegmaats ook. Wat verwacht je van de etappe naar Alpe d’Huez?

“Ik verwacht dat Tadej mijn grootste rivaal zal blijven. Dat hij me elke dag zal aanvallen als hij de kans krijgt. Het wordt nog een lange tocht vanaf morgen tot in Parijs. Maar we gaan ons uiterste best doen die gele trui te verdedigen.”

Op de Alpe d’Huez kan je als Jumbo-Vismarenner misschien wat extra steun krijgen in de Nederlandse bocht…

“Dat geloof ik. Maar niet alleen in de Nederlandse bocht. Er zijn ook veel Deense landgenoten naar de Alpen afgezakt. Ook zij zullen mij zeker aanmoedigen.”

Onmiddellijk na de etappe belde je. Mogen we veronderstellen dat dat met jouw vriendin was?

“Jawel. Zij en mijn dochter betekenen alles voor mij. Ze steunen mij zo hard. Dan is het ook maar logisch dat zij de eersten zijn die ik even bel na deze triomf.”