Jonas Vingegaard: “Ik ga de boel nooit belazeren”

Jonas Vingegaard heeft sinds deze zomer een Tour de France-zege op zak, maar de 26-jarige Deen wil nog veel meer uit zijn carrière halen. Zo zou hij aan het einde van zijn carrière graag alle drie de grote rondes op zijn palmares hebben staan. Dat vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. In datzelfde interview zei Vingegaard ook het een en ander over het onderwerp doping.

“Met rugnummer 1 straks in de Tour rijden, daar kijk ik erg naar uit”, kijkt de kopman van Jumbo-Visma naar de toekomst. “En voor de lange termijn: ik zou alle drie de grote rondes willen winnen. En de klassiekers écht ontdekken. De Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik zouden me moeten passen.”

Vooralsnog kwam Vingegaard nooit in de buurt van een zege in de genoemde monumenten. In de Ronde van Lombardije eindigde hij een keer als veertiende (2021) en eenmaal als zestiende (2022), in Luik-Bastenaken-Luik kwam hij nog niet verder dan een 28ste plaats (2021). Aan beide wedstrijden deed hij drie keer mee.

“Ik heb die wedstrijden al gereden, maar dat ging steeds niet goed. Koersen van een paar weken passen me voorlopig beter, omdat ik elke dag weer snel herstel. Ik heb de klassiekers nog niet uit mijn hoofd gezet, maar misschien lukt het me nooit om er één te winnen.’’

Michael Rasmussen

In het gesprek met het AD werd Vingegaard ook gevraagd naar zijn landgenoot Michael Rasmussen. Tijdens de Tour de France van 2022 – na afloop van de laatste tijdrit – spraken de twee Denen met elkaar. “Wat hem is gebeurd, was niet fijn voor hem”, memoreert Vingegaard aan de Tour de France van 2007. Rasmussen werd destijds uit de ronde gehaald door de Rabobank-ploeg omdat hij gelogen had over zijn whereabouts. Hoewel hij later toegaf doping te hebben gebruikt, voelt zich nog altijd bestolen.

“Maar hij heeft vals gespeeld”, vervolgt Vingegaard. “Ik ben het niet met hem eens dat hij bestolen is. De wielerwereld is veranderd. In Denemarken weten de mensen dat wij niet meer vals spelen. Althans, ik denk en hoop dat ze zo denken. Ik kan heel makkelijk over dit onderwerp praten. Het is jammer dat wij in de beeldvorming soms nog moeten lijden voor een andere generatie.”

“Ik ga de boel nooit belazeren”

Toch snapt Vingegaard de bezorgdheid. “Ik zou me als fan ook afvragen of we niet voor de gek worden gehouden. Het gaat langzaam beter, maar we moeten het onderwerp niet wegstoppen. Als je vals speelt, moet je weg zijn. Ik ga de boel nooit belazeren. Ik wil bewijzen dat het kan zonder doping. En ik weet dat men dat twintig jaar geleden ook zei. Ze mogen mijn testen voor altijd bewaren en over honderd jaar hertesten. Dat vind ik helemaal prima.’’