Jonas Vingegaard: “Ik bepaalde het tempo voor Primož”

Jonas Vingegaard deed in de schaduw van kopman Primož Roglič goede zaken in het Critérium du Dauphiné. De Deen eindigde als derde en staat nu tweede in het algemeen klassement.

“Ik bepaalde het tempo voor Primož Roglič, want hoe harder het voor hem ging, des te beter dat voor hem was. In de laatste kilometers kon hij nog aanvallen, dus dat deed hij goed”, zo blikt hij terug.”

“Een plan hadden we vooraf niet echt. We hoopten vooraf dat we ons allebei goed zouden voelen en dat was het geval. Tweede en derde in de etappe; dat is gewoon goed. Natuurlijk hadden we liever gewonnen, maar Verona is de verdiende winnaar.”