Jonas Vingegaard: “Het was gevaarlijk met de wind”

Jonas Vingegaard was opgelucht dat hij de negentiende rit van de Tour de France ongeschonden is doorgekomen. Aan het eind van de etappe mocht hij naar het podium om een nieuwe gele trui op te halen.

Vingegaard was blij dat hij de finish in Cahors had gehaald. “Het is een opluchting, want het was gevaarlijk met de wind. We moesten de hele dag voorin blijven en voorzichtig zijn. Dat waren we. Gelukkig haalde ik veilig de finish. We wonnen uiteindelijk zelfs de etappe, ongelooflijk! Ik ben heel blij voor Christophe (Laporte, red.) want het is een aardige gast. Het was een ongelooflijke dag.”

De Deen kijkt uit naar de tijdrit die voor morgen op het programma staat. “Normaal gesproken ben ik niet zo slecht in tijdrijden. Het is een vrij technisch parcours. Ik moet mijn best doen en hopelijk is het genoeg. Ik hoop dat het een mooie dag wordt”, sloot hij zijn gesprek met de NOS na afloop van de etappe af.