Jonas Vingegaard: “Had de situatie beter onder controle dan normaal”

Jonas Vingegaard werd op de slotklim naar Saint-Gervais weer twee keer bestookt door zijn dichtste belager Tadej Pogacar. Echter moest hij deze keer geen enkele keer een gaatje laten. “Daar moeten we heel blij mee zijn”, aldus de Deen.

“Het was weer een serieuze battle tussen ons tweeën”, lachte Vingegaard in het flashinterview. “Het wordt als maar leuker voor de toeschouwers. En wij kunnen blij zijn met hoe het is verlopen. Ik voelde me goed, de ploeg ook en ik had de situatie meer onder controle dan normaal bij de prikjes van Tadej.”

Al was er eerder in de rit wel de valpartij van ploegmaats Sepp Kuss en Nathan Van Hooydonck die roet in het eten gooide bij Jumbo-Visma. “Het zag er een zware val uit. Ik hoop dat iedereen die erbij betrokken was, oké is. De toeschouwers moeten echt aan de zijkant van de weg leren blijven. Het is leuk als ze komen kijken, maar raak de renners niet aan, kom niet op de weg staan of gooi geen bier. Heb plezier in plaats van domme dingen te doen.”

Na een welverdiende rustdag, gaat de strijd om het klassement dinsdag gewoon voort in de 22,4 kilometer lange tijdrit. “Dat wordt uiteraard één van de beslissende dagen. Ik zal heel hard mijn best doen.”

