Jonas Vingegaard geeft niets toe op Tadej Pogacar: “Had graag de rit gewonnen”

Jonas Vingegaard kwam in de Pyreneeënetappe naar Peyragudes geen moment in de problemen. De geletruidrager van Jumbo-Visma zat de hele finale in het wiel van Tadej Pogačar, counterde een aanval op de voorlaatste klim en werd tweede in de sprint om de ritzege. “Een goede dag”, concludeert hij bij de NOS.

“Ja, ik verlies vier seconden”, vertelt Vingegaard na zijn tweede plaats, kort achter Pogačar. Het verschil is gemaakt door de bonificatieseconden. “Natuurlijk had ik graag de rit gewonnen, maar het was te explosief voor mij. Het slot paste Pogačar beter. Ik zou niet willen zeggen dat ik mijn sprint te vroeg aan ging. Hij is beter op een klim als deze.”

De Deense kopman van Jumbo-Visma moest het in de finale doen zonder helpers. Sepp Kuss loste vier kilometer onder de top van de voorlaatste klim. “Het is niet fijn om geïsoleerd te zijn, maar wij hebben ook wat ploegmaten verloren. Het is nu eenmaal zo. Ik moet eigenlijk alleen Tadej volgen”, aldus Vingegaard. “Ik wil nog niet over de eindzege nadenken. Ik neem het nu dag per dag.”

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu, met nog vier etappes te gaan, een voorsprong van 2.18 minuut op Pogačar. Het verschil met nummer drie Geraint Thomas is opgelopen tot 4.56 minuut.