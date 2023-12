Raymond Kerckhoffs • donderdag 21 december 2023 om 06:00

Jonas Vingegaard en Sepp Kuss breken hun contract (opnieuw) open

Breaking Tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Vuelta a España-winnaar Sepp Kuss hebben hun contract tussentijds opengebroken. Beide renners blijven langer bij Team Visma | Lease a Bike. Vingegaard heeft zijn contract tot eind 2028 verlengd, terwijl Kuss tot en met 2027 onder contract van de Nederlandse ploeg blijft. Bij de vrouwenploeg heeft Fem van Empel haar contract tot en met 2027 verlengd.

Vingegaard had zijn contract medio april al opengebroken en verlengd tot eind 2027. Daar komt nu dus nog een jaar bij. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd. Het bewijst dat Vingegaard het helemaal naar zijn zin heeft bij de Yellow B-ploeg, die hem de afgelopen twee jaar naar de eindzege in de Tour de France loodste.

Sepp Kuss had nog een contract tot eind 2024 bij Visma | Lease a Bike. De Amerikaan was na zijn verrassende zege in de afgelopen editie van de Ronde van Spanje in trek bij meerdere ploegen. Zeker voor sponsor Lease a Bike is het belangrijk om een goede Amerikaanse wielrenner in dienst te hebben, omdat deze onderneming van PON en Volkswagen zich de komende jaren volop richt op de Amerikaanse markt voor het zakelijk leasen van fietsen.

Bij de vrouwenploeg zal Fem van Empel de komende vier jaar een van de speerpunten zijn. De 21-jarige renster kende op de weg ook een sterk seizoen met o.a. een elfde plaats in het eindklassement van de Giro Donne en de zesde plek in de Tour de l’Avenir Femmes. Van Empel behoort daarnaast al tot de absolute wereldtop in het veldrijden. De Brabantse veroverde afgelopen winter in Hoogerheide de wereldtitel. Dit veldritseizoen werd ze alweer Europees kampioene en won ze reeds twee Wereldbekers.

Vandaag vindt de ploegenvoorstelling van Visma | Lease a Bike in Amsterdam plaats en zal het nieuwe shirt voor het eerst te zien zijn.

