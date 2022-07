Jonas Vingegaard: “Blij dat we nog steeds aan kop staan met hetzelfde verschil”

Jonas Vingegaard zag in de zestiende rit van de Tour de France zijn grootste tegenstrever Tadej Pogačar diverse keren in de aanval gaan, maar de Deen pareerde steeds. Uiteindelijk kwamen beide renners in dezelfde groep over de streep en bleven de onderlinge verschillen gelijk.

“Tadej deed enkele goede aanvallen, maar ik had wel verwacht dat hij het zou proberen”, vertelde Vingegaard na afloop van de rit. “We hebben het als ploeg goed aangepakt. We hadden twee man voorin die op het juiste moment terugkwamen om te helpen. Het plan pakte perfect uit. We staan nog steeds aan kop met hetzelfde verschil en daar ben ik erg blij mee.”

Hoe hij omgaat met de druk van de gele trui, werd hem nog gevraagd in het flashinterview na de finish. “Ik neem het allemaal zoals het is. Als ik win, dan win ik. Als het niet zo is, dan is daar niets aan te doen. Zolang ik mijn best doe, is dat wat het is. Als ik niet win, dan heb ik daar niets aan kunnen doen.”