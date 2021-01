Jonas Rutsch miste GP La Marseillaise vanwege positieve coronatest

EF Education-Nippo moest het in de GP La Marseillaise doen zonder Jonas Rutsch. De 23-jarige Duitser testte zaterdag positief op het coronavirus en verbleef daardoor in zelfisolatie in het hotel in Nîmes, meldt de Amerikaanse ploeg.

Daarnaast waren er twijfels over de testuitslag van een staflid van EF Education-Nippo, waardoor ook hij ontbrak. Zondag deden Rutsch en het staflid een hertest op het coronavirus en die kwam negatief terug. Desondanks bleven ze allebei in quarantaine.

Maandag wordt de hele ‘bubbel’ van EF Education-Nippo opnieuw getest en daarin wordt Rutsch ook weer meegenomen. Woensdag gaat het WorldTour-team dan weer van start in de Ster van Bessèges.

