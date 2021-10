Jonas Rutsch en EF Education-Nippo gaan langer met elkaar door

EF Education-Nippo heeft besloten om het contract van Jonas Rutsch te verlengen. De 23-jarige Duitser komt sinds 2020 uit voor de Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters, maakte dit jaar zijn debuut in de Tour de France en werd in het najaar knap elfde in een heroïsche editie van Parijs-Roubaix.

Hardrijder Rutsch is na twee seizoenen op het hoogste niveau nog op zoek naar zijn eerste profzege, maar is desondanks al een belangrijke pion voor Vaughters. De Duitser wist dit seizoen al meerdere keren zijn neus aan het venster te steken, vaak door mee te schuiven in vroege ontsnappingen, en was ook belangrijk als luxeknecht voor met name Rigoberto Urán.

Parijs-Roubaix

“De Tour was echt een enorm succes, zowel voor de ploeg als voor mezelf”, begint Rutsch in een persbericht. “Ik heb me echt kunnen ontwikkelen als renner en ik vond het enorm leuk om voor Rigo (de bijnaam van Uran, red.) te werken. Ik kon mezelf ook nog eens laten zien in de tijdritten en in enkele vroege ontsnappingen. Ik ben zo blij dat ik deel uitmaak van deze ploeg. Het is een goed huwelijk.”

Volgens Vaughters heeft Rutsch een grote toekomst voor zich. “Deze jongen heeft het in zich om op een dag Parijs-Roubaix te winnen. We zagen dit jaar al wat hij in zijn mars heeft. Het ligt duidelijk binnen zijn mogelijkheden. Daar ben ik zeker van.”