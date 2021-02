Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch mogen VAE verlaten

Goed nieuws voor Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch: de twee Belgen van Alpecin-Fenix hebben van de autoriteiten groen licht gekregen om de Verenigde Arabische Emiraten te verlaten. Dat laat Alpecin-Fenix weten via social media.

Sinds bekend werd dat een staflid van de ploeg positief was getest op het coronavirus, zaten Rickaert en Vermeersch, die beiden in de UAE Tour van start gingen, in quarantaine. Beide renners waren een ‘close contact’ met het positief geteste staflid en moesten daarom in de Verenigde Arabische Emiraten blijven.

De rest van de selectie – Mathieu van der Poel, Roy Jans, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Louis Vervaeke – mocht maandag al naar huis. Sinds hun aankomst in de Emiraten waren de 27-jarige Rickaert en Vermeersch (28) bij alle drie coronatests negatief getest. De laatste keer was afgelopen dinsdag.

De twee coureurs van Alpecin-Fenix zullen zo snel mogelijk dus weer voet op Belgische bodem zetten. Rickaert en Vermeersch zullen ook in hun thuisland een tijdje in quarantaine moeten, alvorens ze weer mogen trainen en koersen.

Good news: Gianni Vermeersch and Jonas Rickaert were given permission to travel back to Belgium, where they will sit out the rest of their quarantine according to the applicable regulations. pic.twitter.com/whRb1r8zIh

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) February 25, 2021