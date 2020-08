Jonas Hvideberg Europees kampioen bij de beloften, Olav Kooij vijfde donderdag 27 augustus 2020 om 12:18

Jonas Hvideberg heeft in Plouay de Europese titel bij de beloften gewonnen. De Noor schoof in de finale mee in een ontsnapping die het volhield tot de eindstreep. De Deen Anthon Charmig en Vojtech Repa uit Tsjechië eindigden als tweede en derde. Het peloton kwam te laat, daar werd gesprint om de vierde plaats. Olav Kooij (vijfde) en Jordi Meeus (zevende) waren de beste Nederlander en Belg in de uitslag.

Vroege aanvallen werden tenietgedaan, waardoor halverwege de koers een voltallig peloton zich op ging maken voor de finale. Drie renners wisten vervolgens weg te rijden. Nederland stuurde Marijn van den Berg mee, samen met Jakob Gessner (Duitsland) en Vojtech Repa (Tsjechië). Zij pakten al snel een minuut voorsprong.

Een tegenaanval met onder meer Enzo Leijnse werd gecounterd, maar in het peloton was de samenwerking ver te zoeken. Het verschil liep op naar twee minuten voor de drie koplopers. Een groep met 18 tegenaanvallers wist vervolgens wel weg te geraken. Onder hen ook outsiders Andreas Kron, Marco Frigo en Stan Van Tricht, maar Nederland had met Rick Pluimers een beschermer voor de aanval van Van den Berg mee.

Uit de achtervolgende groep wisten vijf renners (Anthon Charmig, Valentin Ferron, Andreas Kron, Ethan Vernon en Jonas Hvideberg) de oversteek te maken naar de kopgroep. De acht begonnen met een voorsprong van een kleine halve minuut op het peloton aan de slotronde van 13 kilometer in Plouay.

In regenachtige omstandigheden wist het peloton het gat met de koplopers steeds verder te verkleinen. Toch kwam de achtervolging te laat op gang, want de Noor Jonas Hvideberg wist vanuit de kopgroep de Europese titel te pakken. Hij verwees de Deen Anthon Charmig en vroege aanvaller Vojtech Repa naar het zilver en het brons.

De sprint om de vierde plaats werd gewonnen door Markus Pajur uit Estland, die Olav Kooij (de beste Nederlander) voorbleef. Jordi Meeus sprintte naar de zevende plek en was de beste Belg.