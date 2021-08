Jon Aberasturi maakt opvallende overstap naar Trek-Segafredo

Jon Aberasturi zal volgend jaar uitkomen voor een WorldTour-ploeg. De Spaanse sprinter, die momenteel actief is in de Vuelta a España, verlaat na drie seizoenen Caja Rural-Seguros RGA en tekent een contract voor twee jaar bij Trek-Segafredo.

Aberasturi (32) kwam in 2013 al een jaartje uit op het allerhoogste niveau, als renner van Euskaltel-Euskadi, maar na het verdwijnen van de Baskische ploeg reed hij enkele seizoenen op het continentale niveau. Door enkele goede prestaties en overwinningen in het tenue van het Japanse Team UKYO wist hij zich in de kijker te rijden bij Euskadi Murias en later Caja Rural-Seguros-RGA.

Aberasturi is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen voor de Spaanse formatie, uitkomend op een ProTeam-licentie. De rappe man won in dienst van deze ploeg onder meer het Circuito de Getxo, etappes in de Ronde van Burgos- en Slowakije en was ook succesvol in de Boucles de la Mayenne. Dit jaar kwam hij nog als overwinnaar over de streep in de derde etappe van de Ronde van Slovenië.

Dubbelrol

Bij Trek-Segafredo zal Aberasturi worden uitgespeeld als potentiële afmaker en sprintloods. “Ik wilde altijd al graag terugkeren naar de WorldTour, na een paar jaar rond te hebben gereden op ProContinentaal-niveau. Ik kreeg een erg goede indruk van Trek-Segafredo en ze waren op zoek naar een renner met mijn profiel. Ik hoop de ploeg als sprintloods overwinningen te bezorgen, maar krijg zelf ook kansen in de sprints.”

Luca Guercilena, teammanager van Trek-Segafredo, heeft vertrouwen in zijn nieuwste aanwinst. “Jon is een ervaren renner die een terugkeer op WorldTour-niveau heeft afgedwongen met goede resultaten. We waren op zoek naar een sprinter die van waarde kan zijn als lead-out renner, maar die ook zelf kan meedoen in de sprints. Jon voldoet perfect aan dat profiel. Hij is snel, sterk en beschikt over veel ervaring.”