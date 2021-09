Jon Aberasturi gediskwalificeerd vanwege verboden houding: “Bedankt UCI”

Caja Rural-Seguros RGA moet het morgen zonder Jon Aberasturi stellen in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. De Spaanse sprinter is namelijk door de koersjury gediskwalificeerd voor het aannemen van een verboden houding op zijn racefiets. Op social media doet Aberasturi zijn beklag over het oordeel van de jury.

Voor Aberasturi, die aan het eind van het jaar Caja Rural-Seguros RGA verruilt voor een nieuwe uitdaging bij Trek-Segafredo, was de Ronde van Luxemburg zijn eerste koers sinds de Vuelta a España. Zijn optreden in de vijfdaagse wedstrijd blijft echter beperkt tot twee dagen. De Spaanse renner werd namelijk gediskwalificeerd op grond van artikel 2.12.007.7.9 uit de UCI-reglementen, omdat hij een verboden houding had aangenomen op zijn racefiets die andere renners in gevaar bracht.

Naast zijn diskwalificatie kreeg Aberasturi ook 500 Zwitserse Frank boete en vijftien punten aftrek in de UCI-rankings. “Morgen verschijn ik niet meer aan de start van de Ronde van Luxemburg dankzij een onbekwame jury of een jury die zijn bril moet laten nakijken”, foeterde de 32-jarige renner op social media. “De diskwalificatie komt door verwarring over de fameuze ‘supertuck’-positie. Bedankt UCI. Nogmaals… houdt jullie bezig met de belangrijke zaken!”, sloot hij zijn bericht af.

Mañana no tomaré la salida en el @skodatour gracias a un juez incompetente o que necesita graduarse las gafas.

La descalificación viene por confusión en la famosa posición de ‘bichobola’.

Gracias @uci_cycling una vez más… cuidando los detalles más importantes!!! pic.twitter.com/bNv3ILb2sn — Jon Aberasturi Izaga (@jonaberasturi) September 15, 2021