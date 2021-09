Jolien D’hoore na carrière aan de slag bij NXTG Racing en Cycling Vlaanderen

Jolien D’hoore zet volgende week na Parijs-Roubaix een punt achter haar wielercarrière, maar de Belgische gaat zeker niet stilzitten na haar pensioen. De 31-jarige D’hoore, momenteel nog actief voor SD Worx, gaat als ploegleidster aan de slag bij NXTG Racing en zal ook een rol vervullen bij Cycling Vlaanderen.

NXTG Racing is een vrouwenploeg voor talentvolle U23-rensters. Vanaf 1 januari gaat D’hoore er aan de slag. “Ik kijk uit naar mijn nieuwe avontuur bij NXTG Racing”, zegt ze. “De ploeg heeft een duidelijke visie op het vrouwenwielrennen, een visie waar ik achter sta. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge rensters de kans krijgen om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving.”

“Ik heb veel ervaring in het wielrennen en zou de meiden die dingen graag bijbrengen”, aldus D’hoore. “Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van NXTG en ik kijk uit naar volgend seizoen.”

In november begint ze al bij Cycling Vlaanderen. “Ik ga met al mijn ervaring en mijn doorzetting, de hands-on aanpak van Cycling Vlaanderen om dingen te veranderen, steunen. Dit als performance-coach van alle meisjes en vrouwen die naar competitie toe willen werken, én als ondersteuning van de algemene jeugdwerking die jongeren begeleidt naar topsport”, geeft D’hoore aan. Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen is er blij mee: “De cijfers van sportende vrouwen klimmen, maar dat is nog niet genoeg. Samen met met Jolien gaan we er nog eens extra hard tegenaan.”