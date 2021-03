Jolien D’hoore (3e): “Het was een sprint van stervende zwanen”

Jolien D’hoore deed vandaag mee om de knikkers in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, maar moest in de finale haar meerdere erkennen in solist Grace Brown en Emma Norsgaard. “Ik hoopte op de zege, maar de koers moet altijd nog gereden worden”, zo klinkt het na afloop.

D’hoore reed een attente wedstrijd en was in de finale mee met een elitegroepje van twaalf rensters, na de tweede en wat later bleek beslissende passage van De Moeren. De rappe Belgische van SD Worx kon in de finale nog rekenen op ploeggenote Amy Pieters, maar niemand bleek opgewassen tegen de solerende Grace Brown.

“Grace was echt supersterk. Als je erin slaagt om een jagend groepje voor te blijven, dan verdien je gewoon de overwinning”, aldus D’hoore. “In De Moeren stond de wind in zij en dat was ideaal voor het trekken van waaiers. De eerste keer brak het niet, maar bij de tweede passage wel en dat was voor ons ideaal.”

Brown had uitgebreid de tijd om haar eerste WorldTour-zege te vieren. In de sprint voor de tweede plaats moest D’hoore haar meerdere erkennen in de snelle Deense Norsgaard. “Ik ben de sprint denk ik net iets te vroeg aangegaan. De topsnelheid zat er niet meer in, aangezien we met een groepje waren. Het was een sprint van stervende zwanen.”

Emma Norsgaard (2e): “Ik hou echt van de Vlaamse koersen”

De nog altijd maar 21-jarige Norsgaard bleek in de finale over de snelste benen te beschikken, maar had de pech dat Brown uit de greep wist te blijven van de achtervolgsters. “Het begin was vrij makkelijk, maar daarna was het volle bak koers. We waren op het eind allemaal moe, maar dat speelt in mijn kaart. Het was een spannende wedstrijd, ondanks het vlakke parcours.”

“Ik had in de finale nog een ploegmaat (Aude Biannic, red.) bij me en we dachten eerst dat we Grace nog zouden pakken. Op een gegeven moment was ze echter uit zicht. Grace is echt supersterk. Ik hoop nog een keer die grote zege binnen te halen. Ik ben een renster voor de voorjaarsklassiekers. Ik hou echt van deze wedstrijden.”