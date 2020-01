Jolanda Neff zit weer op de fiets na zware crash vrijdag 31 januari 2020 om 09:45

Goed nieuws voor Jolanda Neff: het Zwitserse multitalent zit weer op de fiets na haar zware crash tijdens een trainingsrit op de mountainbike. De 27-jarige renster kwam eind vorig jaar ten val en liep daarbij een gebroken rib, klaplong en gescheurde milt op.

Neff was in de Amerikaanse staat North Carolina aan het trainen, maar kwam zwaar ten val nadat ze een bocht verkeerd inschatte. “Ik raakte op hoge snelheid van de weg en crashte op een stapel houtblokken”, zo beschreef ze haar val. De artsen constateerden in het ziekenhuis dat haar milt nooit meer zal functioneren.

“Die is dood. De artsen hebben de slagader moeten dichten, maar sindsdien gaat er geen bloed meer naar mijn milt, waardoor die niet meer werkt. De milt is belangrijk voor het menselijke immuunsysteem, maar je kunt zonder leven. Ik moet nu vooral opletten dat die stop in mijn slagader niet scheurt, want anders moet ik een noodoperatie ondergaan.”

Olympische Spelen

Neff mocht de voorbije weken geen fysieke inspanningen doen, maar is nu weer in staat om voorzichtig te fietsen. “Ik doe het nu rustig aan om mijn hartslag laag te houden, maar mijn hart zingt op dit moment. Ik geniet van elk moment”, zo laat ze weten via Instagram. De Europees kampioene op de mountainbike moest eerder al een kruis maken over het WK veldrijden.

Neff hoopt echter wel op tijd fit te raken voor de Olympische Spelen van Tokio, aangezien ze een gooi wil doen naar de Olympische titel in het mountainbiken. “Hoe meer ik rust, des te sneller ik herstel. De hoop is dat ik als atlete iets sneller kan genezen en in iets minder dan drie maanden weer kan fietsen. Ik zal in ieder geval tot maart niet koersen”, zo liet ze eerder weten.