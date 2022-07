John Lelangue over tegenvallende Tour van Lotto Soudal: “Pech blijft duren”

Video

Caleb Ewan kwam ongelukkig ten val in de dertiende etappe van de Tour de France. Ploegleider van Lotto Soudal, John Lelangue, blijft het vertrouwen houden in zijn ploeg. “Pech blijft ons achtervolgen, maar er komen nog kansen.”

“Ik ben heel trots op mijn mannen vandaag, ze hebben het plan uitgevoerd tot aan de valpartij van Caleb. Ze hebben de koers in handen genomen. Die valpartij van Ewan, dat is de pech die blijft duren. Het is al sinds de Roubaix-rit, de Giro en Milaan-San Remo”, vertelde de manager aan WielerFlits na afloop. “Zonder die val komen we misschien nog terug, maar het is nu zo. De Tour is nog niet gedaan.”

Door die valpartij van de Australische sprinter waren de kansen op een ritoverwinning natuurlijk meteen weg. “Het is een kans die weg is, maar we hebben het geprobeerd. Ik wil ook ‘fair play’ zeggen aan Alpecin. We hebben het samen geprobeerd vanaf de start, dat kan je niet van iedere ploeg zeggen.”

Het is nog niet echt de Tour van Ewan. Tweemaal kwam hij er niet echt aan te pas in de massasprint. “Het heeft niets te maken met niet-in-vorm zijn. In Roubaix heeft hij getoond dat hij het wel kan”, houdt de ploegleider het vertrouwen. “Morgen is er weer een kans. Iedere dag is een kans.”