John Degenkolb won laatste Tour-rit over kasseien: “Een van de meest emotionele zeges”

Video

Voor het eerst sinds 2018 zit in de Tour de France weer een kasseienrit. De winnaar van vier jaar geleden, John Degenkolb, is opnieuw van de partij. Samen met WielerFlits keek hij terug op zijn hoogdag èn blikte hij vooruit op de nu al veelbesproken vijfde rit.

Zijn overwinning in 2018 in de etappe tussen Arras en Roubaix ligt de Duitser van Team DSM nog altijd nauw aan het hart. “Het is een van mijn meest emotionele zeges in mijn hele carrière. Ik kijk daar met geweldige herinneringen op terug”, vertelt hij in aanloop naar de nieuwste kasseienrit in de Tour. “Het wordt een speciale dag. Slechts elke vier, vijf jaar hebben we een kasseienrit, en nu zit er weer een in. Het is wel een stuk vroeger dan de laatste keer. In 2018 was het de negende rit, nu de vijfde – dat kan een rol spelen in het wedstrijdverloop.”

De hectiek en de stress zijn zonder twijfel weer heel hoog, als het peloton aan de rit tussen Lille en Arenberg begint. “Iedereen weet dat het risico op vallen hoog is. Het is echter ook een deel van de wielersport en de traditie. Het hoort zo nu en dan terug te keren in de Tour de France. De voorgaande keren waren de overwinningen en de herinneringen op die dag voor altijd. Het hoort gewoon soms in de Tour. Niet elk jaar, maar het is een stukje van de puzzel. Het is mooi voor de fans, maar ook voor de renners – ook al kan je vallen en moet je naar huis.”

Klassieke renners zoals Degenkolb kijken uit naar de kasseienrit, maar klassementsrenners reizen toch met wat vrees af naar Lille. “Er zijn er een paar die het wèl kunnen. Ik weet nog dat Nairo Quintana de laatste jaren vrij goed is op kasseien. Als je terugkijkt, legde Vincenzo Nibali in 2014 de basis voor de eindzege die dag. Niet alle klassementsrenners zijn er bang voor, sommigen kijken er zelfs naar uit. Ik kan me voorstellen dat Tadej Pogačar heel fanatiek is voor deze dag. Hij reed de Ronde van Vlaanderen en iedereen kon zien dat hij over kasseien kan rijden.”

Vanzelfsprekend hebben Team DSM en Degenkolb deze etappe zelf ook onderstreept. “Natuurlijk willen we hier winnen. We zien hier kansen en kijken ernaar uit. We hebben de etappe bestudeerd en ons materiaal getest. We hebben misschien zelfs een voordeel op de rest.”