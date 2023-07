Staune-Mittet wint bergrit Ronde van Tsjechië, Lipowitz redt gele trui

Johannes Staune-Mittet heeft de derde etappe van de Ronde van Tsjechië gewonnen. De Noor van Jumbo-Visma Development, die deze week uitkomt voor het WorldTeam, ging op de voorlaatste beklimming van de dag in de aanval en hield nipt stand op de slotklim. Florian Lipowitz behield, na een remonte op de laatste beklimming, zijn gele trui.

Op de derde dag van de Ronde van Tsjechië stond een stevige bergetappe op het programma. Opnieuw. Nadat Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) vrijdag de macht greep in Pustevny, na een lastige slotklim, lag de finish nu weer boven. De laatste beklimming naar Červenohorské sedlo (7,8 km aan 5%) was niet heel zwaar, maar daarvoor hadden de renners ook al tweemaal de Přístřešek (9,7 km aan 6,7%) moeten bedwingen. Deze terugkerende klim van de eerste categorie zou zeker in de benen kruipen.

Kopgroep krijgt grote voorsprong

Lang voordat de bergen opdoemden, ontstond er een kopgroep van vijf. Daarbij de Italiaan Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en de Tsjechen Michael Boroš (Elkov-Kasper), Tomáš Kalojíros (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol), Michael Kukrle (Felbermayr-Simplon Wels) en Daniel Turek (ATT Investments). Het vijftal vergaarde een voorsprong van meer dan zeven minuten op het peloton.

Door het werk van BORA-hansgrohe en EOLO-Kometa was het verschil aan de voet van de eerste keer Přístřešek af flink teruggelopen. De aanvallers hadden nog minder dan vijf minuten marge. Bovenop was die voorsprong gehalveerd, vooral door het werk van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg zat met vijf van de zes renners in het ‘peloton’, dat uit nog slechts negentien renners bestond. Op de tweede keer Přístřešek kozen ze dan ook voor de aanval.

Aanval Staune-Mittet

Het was Johannes Staune-Mittet die de lont aan het kruitvat stak. De Noor stond op 35 seconden van Lipowitz en dus kwam er een reactie van de klassementsleider Lipowitz. De Duitser kreeg het gat met het talent van Jumbo-Visma echter niet dicht, verloor gauw terrein en kwam zo in vieze papieren. Staune-Mittet reed met nog twintig kilometer te gaan namelijk virtueel in het geel. Zijn ploeggenoot Per Strand Hagenes, die de dag als nummer twee van het klassement begon, kwam niet in het stuk voor.

Zoccarato reed ondertussen nogal altijd vooruit, als enige van de vroege vluchters. Maar op de slotklim naar Červenohorské sedlo werd hij bijgehaald door Staune-Mittet, die op en over de Italiaan ging. De Noor van Jumbo-Visma zag ondertussen Lipowitz wel weer naderen, samen met Rein Taaramäe. Met nog drie kilometer te gaan was het verschil teruggebracht tot enkele secondes.

Staune-Mittet de rit, Lipowitz behoudt het geel

De twee achtervolgers zouden echter niet meer terugkeren: Staune-Mittet pakte de rit. Lipowitz kwam wel tot op twee seconden, waardoor hij zijn gele trui zou behouden. Taaramäe eindigde als derde in de rituitslag.