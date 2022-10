Johannes Staune-Mittet trekt eindzege Ronde de l’Isard over de streep

Het Jumbo-Visma Development Team mag de eindzege in de Ronde de l’Isard bijschrijven op de erelijst van 2022. Klassementsleider Johannes Staune-Mittet kwam in de laatste etappe van de Franse rittenkoers voor beloften namelijk niet meer in gevaar. De Noor hield Reuben Thompson, zijn grootste uitdager, in bedwang. De ritzege was voor de Fransman Lenny Martinez, die won vanuit de vroege vlucht.

De Ronde de l’Isard werd vandaag afgesloten met een bergrit over de Port de Lers (11,4 km aan 7%) en de Col d’Agnes (3,9 km aan 7,5%), op weg naar de finish in Saint-Girons, maar die beklimmingen lagen halverwege de rit. Na laatste beklimming van de dag, de Col de Latrape (5 km aan 7,3%), was het nog goed 35 kilometer tot de streep.

Grote kopgroep zonder klassementsrenners

Al op de eerste klim van de dag brak het peloton in twee delen en leider Johannes Staune-Mittet zat niet mee. Heel erg was dat niet, want zijn grootste concurrenten om de eindzege waren ook niet mee. Reuben Thompson (op 1.33 minuut) en Enzo Paleni (op 3.54) van Groupama-FDJ U23 zaten namelijk in het peloton met Staune-Mittet.

De ‘kopgroep’ bestond uit bijna 40 renners en Groupama-FDJ had daarin drie man mee. Zij begonnen met ongeveer vijf minuten voorsprong aan de drie zware beklimmingen van de dag. De Fransmannen Lenny Martinez en Mathys Rondel bleken de beste klimmers uit de kopgroep, want zij reden weg op de Port de Lers en hadden op de Agnes een minuut voorsprong op de eerste achtervolgers.

Staunte-Mittet niet meer in gevaar

Het was wachten op een aanval in de favorietengroep. Die volgde op de Col de Latrape, waar Thompson Staune-Mittet onder druk zette. De leider van het Jumbo-Visma Development Team hield echter knap stand, bleef tot aan de finish in Saint-Girons in de groep met Thompson en Paleni en trok zo de eindoverwinning over de streep.

In de strijd om de ritoverwinning trok Lenny Martinez aan het langste eind. Hij klopte Rondel in een sprint-à-deux, nadat ze uit handen wisten te blijven van de achtervolgers. Lorenzo Germani eindigde daarachter als derde.