Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma) na eerste profzege: “Echt geweldig”

Johannes Staune-Mittet heeft zaterdag zijn eerste profzege geboekt. De 21-jarige Noor, die aankomend seizoen definitief de overstap naar de profs maakt bij Jumbo-Visma, won een lastige rit in de Czech Tour voor Florian Lipowitz en klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement. “Dat voelt echt geweldig”, reageert Staune-Mittet.

De Noor viel zaterdag op de voorlaatste klim van de dag aan, waarna hij klassementsleider Lipowitz en Rein Taaramäe nipt voorbleef. “Het team heeft voor mij de rode loper uitgerold”, gaat de klimmer verder. “Ze reden enorm hard naar boven en daarna was het aan mij. We weten dat we dit kunnen, maar dat het dan zo uitpakt, is perfect. Het bleef altijd een strijd met Lipowitz, want na mijn aanval bleef hij nog erg dichtbij. ”

“Gelukkig kon ik hem afhouden”, eindigt hij. “Ik ben blij dat ik het hele harde werk van al mijn ploeggenoten kon belonen. Nu is het tijd om te vieren, maar daarna moet de focus snel naar de slotetappe gaan.” De slotrit is zondag overigens een stuk minder geaccidenteerd dan zaterdag, al ligt er tot vier keer toe een steil klimmetje (900 meter aan 8,7 procent) in de laatste veertig kilometer.

Staune-Mittet won dit jaar al de Giro Next Gen. Ook liet hij zich gelden in Gran Camiño, waar Jonas Vingegaard huishield met drie etappezeges en het eindklassement.

