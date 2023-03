Johan Bruyneel: “Evenepoel koerst te veel op adrenaline, Roglic straft dat af”

Remco Evenepoel versus Primoz Roglic. Dat is het affiche voor de Giro d’Italia, maar de wielerliefhebber kreeg alvast een voorproefje van dit duel in de Ronde van Catalonië. Volgens Johan Bruyneel had Evenepoel daar de beste benen, maar koerst de wereldkampioen nog teveel op adrenaline. Dat zegt de voormalig renner en ploegleider in de podcast The Move.

Bruyneel stelt, onder andere op basis van de sprint in de eerste etappe, dat Evenepoel uitstekend in vorm is. “Wat de conditie en kracht betreft, was Remco denk ik een beetje sterker dan Roglic”, zegt hij. “Los van de vijfde rit had Primoz niet de kracht om aan te vallen. Hij volgt gewoon. Remco was denk ik de sterkste van de twee, maar hij heeft niet gewonnen.”

“Hij is geklopt door mister consistency, die elke seconde raapt die er te rapen is. Roglic is daar een meester in.” Volgens Bruyneel koerst Roglic slimmer dan Evenepoel, verwijzend naar de vijfde etappe. Evenepoel maakte er op Lo Port – na eerder al te hebben aangevallen – een lange sprint van, maar viel uiteindelijk stil. Daarna sloeg de Jumbo-Visma-kopman zijn slag. “Remco koerst teveel op adrenaline, op honger. Als gevolg daarvan maakt hij fouten en Roglic straft die af.”

Twee verschillende karakters

In de zesde etappe, op papier geen rit voor de klassementsrenners, deed Evenepoel ook nog een poging om Roglic eraf te rijden. Dat lukte niet. De twee reden even samen voor het peloton uit, maar de Sloveen nam niet over. Bij Evenepoel leidde dat tot frustratie en enkele boze handgebaren. “Evenepoel en Roglic twee verschillende karakters. Als het bij Remco niet gaat zoals hij het wil, laat hij zien dat hij niet blij is. Roglic doet dat niet. Hij is meer ‘zen’ dan Remco.”

Dat speelt in het voordeel van Roglic, denkt Bruyneel. “Je mag fysiek zo sterk zijn als je wil, maar als je emotionele energie gaat blijven verspillen, ga je daar eens de tol voor betalen. Hij moet iets berekender rijden. Andere renners zien hem als de beste. Dat is al zo sinds hij zestien jaar oud was. Maar hij moet dan ook accepteren dat ze niet altijd met hem zullen meerijden. Als je zó goed bent, wie wil je dan helpen?”

Vier kilogram

Bruyneel benadrukt echter dat hij onder de indruk is van Evenepoel. Vooral in de derde rit, toen de wereldkampioen Roglic aanviel en vervolgens versloeg in een sprint bergop. “Het was voor het eerst dat ik een goeie Roglic op zo’n manier geklopt zag worden”, klinkt het.

Ook zijn er nog andere redenen voor Evenepoel om met vertrouwen naar de Giro d’Italia te trekken. “Ik geloof het niet helemaal, maar ik heb gehoord dat Remco nu vier kilo zwaarder is dan toen hij in de Vuelta op zijn scherpst stond. Als hij inderdaad vier kilo zwaarder is en hij kan zijn Vuelta-gewicht halen voor de Giro, dan is het game over voor de rest. Zelf denk ik eerder dat er nog één, twee kilo af kan. Maar hij is zeker nog niet op zijn streefgewicht.”

