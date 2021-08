Joe Dombrowski: “Ik reed misschien iets te agressief op de slotklim”

Joe Dombrowski won dit jaar al een etappe in de Giro d’Italia en deed gisteren een gooi naar ritwinst in de Vuelta a España. De Amerikaanse klimmer vocht op de Picón Blanco een duel uit met Rein Taaramäe, maar de ervaren Est bleek in de laatste kilometers over de betere benen te beschikken.

Met een tweede plaats in de daguitslag, op 21 seconden van ritwinnaar Taaramäe, was Dombrowski niet echt tevreden. “Ik ben wel een beetje teleurgesteld na deze tweede plek. Het was mijn bedoeling om op de steilste stroken van de beklimming weg te rijden, maar Taaramäe was erg sterk. Ik heb mijn best gedaan, maar ik reed misschien iets te agressief op de slotklim.”

De 30-jarige Amerikaan maakte onderweg deel uit van een sterke kopgroep van in totaal acht renners. “Ik wist dat de etappe van maandag goede kansen zou kunnen bieden voor de ontsnapping. Het was een beetje vergelijkbaar met de rit die ik dit seizoen wist te winnen in de Giro d’Italia. We begonnen met een mooie voorsprong aan de laatste klim en ik geloofde in een goed resultaat.”

De renner van UAE Emirates hoopt later in deze Vuelta alsnog een etappe te winnen. “Er zullen nog meer kansen komen in deze Vuelta en ik hoop daarvan te profiteren.”