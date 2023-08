João Matias wint langste rit Ronde van Portugal, Rafael Reis opnieuw leider

Na twee dagsuccessen op rij voor Leangel Rubén Linarez is op de vierde dag van de Ronde van Portugal de overwinning naar João Matias gegaan, een ploeggenoot van de Venezolaan van Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua. Linarez raakte tevens zijn leiderstrui kwijt aan Rafael Reis.

Linarez begon in de leiderstrui aan de 191,8 kilometer lange tocht tussen Sines en Loulé, de langste in deze uitgave van de Portugese rittenkoers. Het fraaie finishdorpje in het uiterste zuiden van het land werd rond de eeuwwisseling vaak aangedaan door zowel de ronde van Portugal als de Algarve. Grote namen als Salvatore Comesso, Robert Förster en Alessandro Petacchi wisten hier in het verleden al te winnen.

Quaedvlieg en Mol in de aanval

Tussen Sines en Loulé lagen er twee klimmetjes van vierde categorie op de renners te wachten. De laatste top van de laatste, de Cruz de Assumada, lag op zesenhalve kilometer van de aankomst. Veel verder van de meet ging twee Nederlanders in de aanval: Wesley Mol (Bike Aid) en Lars Quaedvlieg (Universe). Zij kregen het gezelschap van Nuno Meireles (Aviludo). Het trio pakte ruim zevenenhalve minuut voorsprong, maar uitzicht op een stunt hadden ze nooit.

In de finale moest de leider in de wedstrijd, Linarez, het peloton laten gaan. De Venezolaan probeerde zo lang mogelijk aan te klampen, maar hij zou uiteindelijk op meer dan vier minuten eindigen en dus zou hij zijn leiderstrui kwijtspelen. Het kleinood zou weer naar Rafael Reis (Glassdrive / Q8 / Anicolor) gaan, de winnaar van de proloog.

Dankzij João Matias viel er bij Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua echter nog wel iets te vieren. De 32-jarige Portugees sprintte immers naar de overwinning. Hij wist Óscar Pelegrí (Burgos-BH) en Luis Mendonça (Glassdrive / Q8 / Anicolor) af te troeven. Dagwinnaar Matias staat op twee seconden van Reis voorlopig als tweede geklasseerd.

De Ronde van Portugal duurt nog tot en met 20 augustus. Op het programma staan nog enkele zware etappes, waaronder de traditionele koninginnenrit met aankomst bij de Nossa Senhora da Graça in Mondim de Basto.