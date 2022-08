João Matias snelt naar tweede ritzege in Volta a Portugal, Molenaar vierde

João Matias heeft voor de tweede keer in de Volta a Portugal een ritzege geboekt. De Portugees van Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados bleek andermaal de snelste in een massasprint. De Amerikaan Scott McGill werd tweede, Alex Molenaar kwam als vierde over de streep. In het algemeen klassement gaat Mauricio Moreira nog altijd aan de leiding.

Na de machtsgreep van de mannen van Glassdrive Q8 Anicolor in de bergrit naar Torre, kregen de renners vandaag een etappe voorgeschoteld tussen Guarda en Viseu. Dit keer geen hoge bergtoppen en een finish op bijna 2.000 meter hoogte, maar de organisatie wist alsnog een route met de nodige hoogtemeters uit te tekenen. Met de beklimming naar Broca (4,4 km aan 4,8%), Penedono (3,5 km aan 3,3%) en Aguilar da Beira (4,9 km aan 3,3%) stonden er drie geclassificeerde hellingen op het programma. Niet meteen een etappe voor de klimmers, maar we konden ook niet echt spreken van een eenvoudige sprintersrit.

Negen vluchters krijgen de ruimte

Negen renners waren van bij de start op zoek naar avontuur, sloegen de handen ineen en vormden de vlucht van de dag. Robin Carpenter (Human Powered Health), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi), Joseba López (Caja Rural-Seguros RGA), Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor), Afonso Silva (Kelly/Simoldes/UDO), Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), Joaquim Silva (Efapel) en Alvaro Trueba (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel) wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van bijna zes minuten. In het peloton liet men duidelijk begaan.

De kopgroep leek met andere woorden kans van slagen te hebben, maar in het peloton bleken er toch ploegen bereid om het vuile werk op te knappen. Hierdoor liep de voorsprong toch redelijk snel terug: met nog goed vijftig kilometer te gaan was het verschil nog ‘maar’ drieënhalve minuut in het voordeel van de negen vluchters. Dit gaf de mannen van Wildlife Generation Pro Cycling, die in het peloton op kop reden voor hun sprinter en eerdere ritwinnaar Scott McGill – de kracht om er nog een schepje bovenop te doen. Slecht nieuws wel voor de vluchters, die een alsmaar kleinere voorsprong moesten verdedigen.

Koplopers redden het niet, sprinten geblazen in Viseu

Bij het ingaan van de laatste veertig kilometer was het verschil geslonken tot goed twee minuten: het kon met andere woorden nog alle kanten op in de finale richting Viseu. In de kopgroep werd er een tandje bijgeschakeld in de hoop zo het peloton een definitieve nekslag toe te dienen, maar de mannen van Wildlife bleken niet onder de indruk. De Amerikaanse formatie kreeg de koplopers met nog tien kilometer te gaan echt in het vizier: het verschil was nog maar een minuut. Dit bleek uiteindelijk niet genoeg voor de aanvallers, al deed Carpenter in de laatste drie kilometer nog een ultieme poging om de etappe te winnen.

De Amerikaan van Human Powered Health raakte echter niet verlost van al zijn vluchtkompanen en dit bleek meteen de laatste stuiptrekking in de kopgroep. Op goed twee kilometer van de streep werden de laatste vluchters ingerekend en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint. Wildlife Generation Pro Cycling kon geen echte sprinttrein meer optuigen in de laatste kilometer, aangezien het al wat renners had opgesoupeerd in de achtervolging op de koplopers. Een chaotische massasprint was dan ook het gevolg en daarin bleek João Matias duidelijk de snelste.

De 31-jarige Portugees van Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados ging als eerste de sprint aan en wist op overtuigende wijze McGill, die van net iets te ver moest komen, en de Spanjaard Andoni López de Abetxuko (Caja Rural-Seguros RGA) achter zich te houden. Nederlander Alex Molenaar kwam als vierde over de streep. Het is voor Matias alweer zijn tweede ritzege in deze Volta a Portugal. Zaterdag was hij ook al de snelste in de tweede etappe naar Castelo Branco en ook toen was hij te snel voor McGill. Mauricio Moreira blijft het algemeen klassement aanvoeren.