João Matias primus in tweede etappe Volta a Portugal

João Matias is de winnaar geworden van de tweede etappe van de Volta a Portugal. De Portugees van Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados klopte de winnaar van gisteren, Scott McGill, na 181,5 kilometer in de massasprint.

Daags voor de eerste grote bergetappe van de Volta Portugal, kregen de renners nog een relatief eenvoudige rit voorgeschoteld. Helemaal vlak was de 181,5 kilometer lange route van Badajoz naar Castelo Branco evenwel niet. Nadat al twee hellingen van derde categorie genomen waren, volgde in de finale de klim naar Retaxo (13,7 km aan 2,3%). Op de top was het weliswaar nog een kleine vijftien kilometer tot de streep, maar de laatste drie kilometer daarvan liepen opnieuw lichtjes omhoog.

Vier vluchters

De vlucht van de dag bestond aanvankelijk uit drie renners: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Fábio Oliveira (ABTF Betão-Feirense) en Edwin Torres (Java Kiwi Atlántico). Later wist Francisco Marques (L.A. Alumínios/ Credibom/Marcos Car) de sprong nog te maken, waardoor we een kopgroep van vier kregen. Etxebarria, Oliveira, Torres en Marques reden een voorsprong bijeen van vijf minuten.

Beetje bij beetje brachten de troepen van Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor), de leider in het algemeen klassement, de voorsprong van de vier verder terug. Op veertig kilometer van het einde was deze voorgift gehalveerd. Niet lang daarna liet Etxebarria zijn medevluchters achter. Marques, die als laatste bij de kopgroep was gekomen, zakte als eerste terug in het peloton. Torres en Oliveira kregen ondertussen gezelschap van José Mendes (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), die uit het peloton was weggesprongen. Dat duurde echter maar even: hoewel met drie nu, slokte het pak hen al snel op.

Matias is de rapste

Etxebarria hield in zijn eentje nog even stand, maar met nog tien kilometer te gaan was ook zijn liedje uitgezongen. We konden ons opmaken voor een massasprint. Net als gisteren, was er in de slotkilometers nog een valpartij, maar ditmaal ging slechts één renner tegen het asfalt. Het werd dus een klassieke massasprint. Daarin toonde João Matias zich de snelste. Matias versloeg de Amerikaan Scott McGill, die er gisteren met de dagzege vandoor ging.