João Almeida klaar voor strijd bergop: “Denk dat INEOS het rustig gaat aanpakken”

João Almeida beleefde in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia een eerder rustige dag. De Portugese klimmer behoudt dus ook zijn tweede plaats in het algemeen klassement en maakt zich klaar voor de laatste ritten. “Ik ga alles geven.”

Na de overwinning van Almeida op Monte Bondone kreeg Almeida heel wat aandacht. De renner van UAE Emirates heeft ook heel wat fans vanuit zijn thuisland Portugal. “Het voelt goed, steun krijgen uit mijn land is heel speciaal. Ik wil hen nog meer redenen geven om te glimlachen”, vertelde Almeida voor de camera van Eurosport.

“Het podium in Rome zou perfect zijn, welke plaats het ook is. Maar ik ga wel alles geven”, gaat de leider van het jongerenklassement verder. “We zullen zien hoe het loopt. Om eerlijk te zijn heeft Geraint Thomas nog maar vier renners rond zich, zij zullen het volgens mij rustig aanpakken. Zijn ploeg heeft veel pech gehad. Het initiatief zal de komende dagen dus waarschijnlijk van ons (UAE Emirates, red.) of Jumbo-Visma komen.”

