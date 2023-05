João Almeida spreekt over ‘hectische’ afdaling in Giro: “Er lag veel gravel op de weg”

João Almeida staat na dertien etappes in de Giro d’Italia op plaats drie in het algemeen klassement. In de rit van vrijdag naar Crans Montana hielden de favorieten, en dus ook Almeida, zich nog gedeisd. “Je kon duidelijk zien dat iedereen goed was”, aldus Almeida.

Rit dertien werd door de slechte weersomstandigheden ingekort. De renners startten daardoor aan de voet van de Croix de Cœur. “Het was een goede dag. De start was zwaar, zeker door de plaats waar we begonnen waren”, zegt Almeida daarover bij Cycling Pro Net.

De afdaling van de Croix de Cœur lag wel nog in het parcours. Op de beelden was te zien dat deze er helemaal niet goed bij lag. “Het eerste deel van de afdaling was zeker wat hectisch. De weg zag er glad uit en er lag veel gravel op de weg. Ik ben blij dat INEOS Grenadiers de verantwoordelijkheid op zich nam. Ze reden voorzichtig naar beneden. We konden veilig naar beneden, dat is het belangrijkste.”

“Het tempo was heel gelijkmatig gedurende de hele klim. Je kon duidelijk zien dat iedereen goed was”, geeft Almeida nog over de beklimming van de Crans Montana.

