Joao Almeida: “Met of zonder Evenepoel, ik zal mijn aanpak niet veranderen”

Het ging in de eerste week van de Giro d’Italia vooral over Remco Evenepoel, Primož Roglič en de mannen van INEOS Grenadiers, maar ook João Almeida staat er nog uitstekend voor in het klassement. De Portugees is, na het wegvallen van Remco Evenepoel, de nieuwe nummer vier in de stand, op slechts 22 seconden van leider Geraint Thomas.

Almeida ligt met andere woorden op schema, zo liet hij weten tijdens een digitale persconferentie op de eerste rustdag. “Ik denk dat ik wel mag zeggen dat het goed gaat. Op papier zag de eerste week er misschien niet heel erg lastig uit, maar dat was het wel degelijk. Al bij al sta ik nu wel een beetje wat ik van tevoren had uitgestippeld. Dat is mooi.”

De Portugese kopman van UAE Emirates hoeft het in de tweede en derde week dus niet meer op te nemen tegen zijn ex-ploeggenoot Remco Evenepoel, die positief heeft getest op het coronavirus en daarom de koers moet verlaten. “Het feit dat Evenepoel de koers heeft verlaten, zal wel wat veranderen. Soudal Quick-Step was hier met een sterke ploeg en ze hadden de koers onder controle, maar dat valt dus weg. Aan mijn aanpak zal alleen niets veranderen, met of zonder Remco.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 10 naar Viarregio – Sprinters of vluchters?

Plan-A

Almeida staat er dus erg goed voor na negen dagen koers, maar zijn ploeg UAE Emirates kan ook nog rekenen op Jay Vine. De Australiër staat weliswaar al op bijna drie minuten van het roze, maar is wel een zeer sterke klimmer. “Het is goed om Jay erbij te hebben. Hij is erg sterk en heeft ook klassementsambities, maar ik ben geloof ik wel plan-A. Het is goed om met meerdere kaarten richting de slotweek te trekken. Daar ligt toch het zwaartepunt van deze Giro.”

Ook Almeida kreeg nog enkele coronagerelateerde vragen. Het virus is de laatste maanden weer bezig aan een flinke opmars in het peloton en ook de Giro d’Italia heeft er last van. “Ik denk dat we gewoon voorzichtig moeten zijn, net zoals bij andere ziektes. Ook een griepje kan voor problemen zorgen. Daarom is het goed om op de symptomen te letten.”