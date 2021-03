João Almeida leidt in Catalonië: “Tijdrit is een van mijn wapens”

João Almeida heeft zichzelf enigszins verrast met zijn derde plaats in de tijdrit van de Ronde van Catalonië. Daardoor is de Portugese kopman van Deceuninck-Quick-Step na twee dagen de leider in de WorldTour-rittenkoers. “Ik had dit niet echt verwacht van tevoren”, reageert Almeida.

“Ik voelde mij goed vandaag en heb alles gegeven in deze tijdrit”, legt hij uit. “Vooraf wist ik wel dat de tijdrit een van mijn wapens is en dat ik daarin tijd kan winnen op de concurrentie. Het is geweldig om te zien dat dat gelukt is. Ik wil een goed klassement rijden, maar zal het dag per dag bekijken. We zullen nog moeten zien wat de grote bergen zullen brengen.”

McNulty: “Deze tijdrit is een goed teken”

Woensdag gaat de Ronde van Catalonië verder met een bergrit naar Vallter 2000 en donderdag ligt de finish op Port Ainé. Almeida heeft één seconde voorsprong op Brandon McNulty, drie seconden voorsprong op Luis Léon Sánchez en vijf seconden voorsprong op Steven Kruijswijk.

UAE Emirates-kopman McNulty begint dus in een goede uitgangspositie aan de bergetappes. “Het was een goede tijdrit en daar ben ik heel blij mee”, vertelt de Amerikaan. “Dat is dit resultaat behaal in een WorldTour-tijdrit, is een goed teken. De komende dagen wordt een echte test voor de benen, en ik kijk daar naar uit. Ik woon hier in de beurt en ken de wegen goed, dus dat is een bonus.”