Joao Almeida krijgt weer tikje op Tre Cime di Lavaredo: “Ben blij dat het voorbij is”

João Almeida moest in de negentiende etappe van de Giro d’Italia opnieuw wat tijd prijsgeven tegenover Primoz Roglic en Geraint Thomas. De Portugees kon de Sloveen en Brit niet volgen in de slotkilometer van de klim naar Tre Cime di Lavaredo. “Het was behoorlijk zwaar, het was behoorlijk steil”, zei hij na afloop tegen tegen Eurosport.

“Uiteindelijk is het altijd afzien tot de streep, maar ik ben blij dat het voorbij is”, vervolgde Almeida, die zaterdag met een achterstand van 59 seconden op Geraint Thomas begint aan de allesbeslissende tijdrit. Die tijdrit begint vlak, maar na ongeveer elf kilometer begint de loeisteile Monte Lussari.

De renners zullen onderweg dus van fiets moeten wisselen: van tijdritfiets naar wegfiets. Heeft Almeida daarop geoefend samen met de mechanieker van dienst? “Zeker. Het zou soepel moeten gaan. Ik denk dat je daar een paar seconden mee kunt winnen en elke seconde telt. Als je het goed doet, is dat ook goed voor in het hoofd.”

Vermogensmeter

Almeida gaat met vertrouwen beginnen aan de klimtijdrit, vertelt hij. “Ik ga gewoon mijn wedstrijd rijden en mijn best doen. Op de streep zullen we zien hoe het gegaan is. Maar ik moet tevreden zijn met alles wat er gebeurt.” Zijn vermogens zal hij tijdens de chronoproef niet veel in de gaten houden. “Ik doe het gewoon op gevoel. Het is de derde week, de laatste dag. Het belangrijkste is je gevoel. Je moet luisteren naar je lichaam.”

