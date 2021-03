João Almeida heeft aanbod van UAE Emirates op zak

Dat UAE Emirates is gecharmeerd van João Almeida was al even bekend. Nu is de interesse concreet gemaakt, daar de Portugees een aanbod van de WorldTour-ploeg heeft ontvangen. Een overstap is waarschijnlijk, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Almeida droeg afgelopen jaar vijftien dagen de roze trui in de Giro d’Italia. Uiteindelijk eindigde de renner van Deceuninck-Quick-Step als vierde in de roze ronde. Geen wonder dat de 22-jarige kan rekenen op de interesse van veel teams. Een bron bevestigde reeds aan WielerFlits dat Almeida een aanbod van UAE Emirates heeft ontvangen.

De manager van Almeida liet al aan Patrick Lefevere weten dat hij voor eind februari wilde ‘weten waar we staan’. Hier schrok Lefevere overigens niet van: “Als je lang genoeg in het vak zit, heb je elke truc die een makelaar uit zijn hoed tovert al drie keer eerder gezien.”

Almeida begint vandaag in Tirreno-Adriatico aan zijn tweede etappekoers van het seizoen. In de UAE Tour reed hij naar een derde plaats in het eindklassement.