João Almeida: “Even dacht ik dat ik het roze zou verliezen”

João Almeida zag in de bergetappe naar Piancavallo Wilco Kelderman liefst 41 seconden inlopen, maar bleef desondanks de leider in de Giro d’Italia. “Ik ben erg blij dat ik het roze heb behouden. Op de laatste klim dacht ik even dat ik hem zou verliezen.”

“Over het algemeen was het een gunstige etappe voor me. Ik voelde me best goed, alleen waren er renners sterker dan ik”, zei Almeida na afloop van de etappe. “Nu we nog zes etappes te gaan hebben in deze Giro, kijk ik ernaar uit om te ontdekken hoe ver ik kan komen. Ik heb nog nooit in mijn carrière zo’n lange koers gereden. Maar eerst kijk ik uit naar de rustdag van morgen. Ik moet echt even mijn gedachten verzetten.”

De Portugese ronderenner van Deceuninck-Quick Step verdedigt in het klassement vijftien tellen voorsprong op Kelderman, die tweede staat. Diens ploeggenoot Jai Hindley is nu de nummer drie op een kleine drie minuten.