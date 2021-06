João Almeida en Nelson Oliveira namens Portugal actief in Tokio

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) en Nelson Oliveira (Movistar) zijn de mannelijke wielrenners die Portugal zullen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio. Dit maakte de Portugese bondscoach José Poeira bekend.

“We willen in ieder geval meedoen om een olympisch diploma. Dit is in de tijdrit een zeer realistisch doel voor zowel Oliveira als Almeida. Ook het wegparcours past bij onze renners, maar het is afwachten hoe de tegenstand zal zijn. We gaan in ieder geval aan de slag om in beide wedstrijden vooraan mee proberen te doen.”

“Met de resultaten die ik heb laten zien, wist ik dat ik zo’n vijftig procent kans had om opgeroepen te worden”, zegt Almeida, die de plek van Rui Costa overneemt. De renner van UAE Emirates was in 2019 al naar Japan getrokken om het parcours te verkennen, maar kreeg onlangs te horen dat niet hij, maar zijn jongere landgenoot naar de Spelen mag. “Ik ben blij dat ik ben uitgekozen. Dat we maar met z’n tweeën zijn is een nadeel, maar ik heb er desondanks vertrouwen in dat we kunnen strijden om goede resultaten.”

Oliveira wordt de eerste wielrenner die meedoet aan drie verschillende Olympische Spelen. Na de 18e plaats in Londen en de zevende in Rio de Janeiro hoopt hij nu nog beter te doen. “Het tijdritparcours is goed voor mij. Het is erg zwaar, zonder dat er eigenlijk een meter vlak in zit. Het klimaat zal een zeer belangrijke factor zijn. Ik ben in een klimaatkamer bezig om mijn lichaam voor te bereiden op de omstandigheden waar we we in Japan mee te maken zullen krijgen. In de wegrit ga ik proberen Almeida aan een goede uitslag te helpen.”

De bondscoach bevestigde daarnaast de deelname van Maria Martins (omnium) en Raquel Queiroz (cross-country). Met name Martins, op de weg actief bij Drops-Le Col p/b Tempur, geldt als een outsider.