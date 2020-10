João Almeida behoudt het roze: “Het was van tijd tot tijd akelig” vrijdag 9 oktober 2020 om 16:42

João Almeida mocht na de waaieretappe naar Brindisi voor de vijfde dag op rij het roze afhalen bij de podiumceremonie. Ondanks de verraderlijke wind hield de jonge Portugees goed stand, mede door het harde werk van zijn ploeggenoten.

“Het was van tijd tot tijd erg akelig, vooral in de finale”, zei Almeida in het interview na afloop van de etappe, die hij in de buik van het peloton had uitgereden. “Iedereen was erg nerveus en wilde voorin zitten. Maar ik heb de uitstekende ploeg en ze hebben geweldig werk verricht.”

Ook in de laatste drie kilometer bleef de Portugees van voren rijden in de lastige slotfase door de havenstad Brindisi. “Ik had twee jongens voor me en door de wind en de hoge snelheid waren ze weliswaar wat moe, maar ik zat nog altijd in de perfecte positie en ik moest slechts finishen.”

Almeida voelt zich elke dag sterker door de roze leiderstrui, vertelde hij nog. “Ook Italië maakt me sterker. Gelukkig is er morgen een nieuwe dag in het roze.”