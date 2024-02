dinsdag 20 februari 2024 om 13:59

Jhonatan Restrepo snelste van uitgedunde groep in Tour du Rwanda, aanval Lecerf strandt

Jhonatan Restrepo heeft de derde etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De 29-jarige renner van Polti-Kometa was na 140 kilometer de snelste van een uitgedund peloton. William Junior Lecerf ging na de laatste beklimming in de aanval, maar werd in de slotkilometers weer gegrepen. Zijn ploegmaat Pepijn Reinderink is de nieuwe leider.

In rit drie van de Tour du Rwanda moest stevig geklommen worden. De start in Huye lag 1669 meter boven zeeniveau, waarna in trapjes naar een hoogte van 2566 meter werd geklommen. Vervolgens werd er – eveneens in trapjes – weer een heel stuk afgedaald. Twintig kilometer voor de finish begon dan de klim naar Bumazi (7,3 km aan 5,1%), de klim waar het allemaal moest gebeuren.

Nog voordat het echte klimwerk begon, was de vlucht van de dag al ontstaan. Yoel Habteab (Bike Aid), Didier Munyaneza (Rwanda), Hekketdy Seit, Shafik Mugalu (May Stars), Dillon Geary (Zuid-Afrika) en Etienne Tuyizere (Java Inovotec) werden aanvankelijk kort gehouden, maar breidden hun voorsprong nadien uit tot meer dan vier minuten. In het peloton bepaalde de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step het tempo. Met William Junior Lecerf hadden zij de nummer twee van het klassement en de grote favoriet voor de eindzege in de gelederen.

Einhorn lost, Lecerf valt aan, Restrepo wint

Terwijl de voorsprong van de koplopers langzaam maar zeker slonk, kwam geletruidrager Itamar Einhorn in de problemen. Hij moest lossen en zou zijn leidersplaats kwijtraken. De troepen van Soudal Quick-Step Devo hielden de vaart er ondertussen in. Op de laatste beklimming gaven ze ook flink gas, waardoor het peloton stevig uitdunde. Vanuit het kleine groepje dat als eerste de top bereikte, ging Lecerf na de klim in de aanval. Hij sloeg in zijn eentje een gat en probeerde naar de finish in Rusizi te soleren.

Dat lukte niet. Een klein pelotonnetje keerde in de slotkilometers terug, waarna er gesprint werd om de zege. In die spurt toonde Jhonatan Restrepo zich de snelste. De Colombiaan won onlangs ook al de slotrit van de Tour Colombia. In het algemeen klassement gaat een Nederlander nu aan de leiding, met Pepijn Reinderink.