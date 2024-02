zaterdag 3 februari 2024 om 19:27

Jhonatan Narváez verslaat titelverdediger Richard Carapaz op Ecuadoraans kampioenschap

Jhonatan Narváez is de nieuwe kampioen van Ecuador. De renner van INEOS Grenadiers was in een sprint met drie te snel voor titelverdediger Richard Carapaz en Jefferson Alveiro Cepeda.

Het Ecuadoraans kampioenschap vond plaats in Riobamba, waar de renners elfmaal een heuvelachtige ronde af moesten leggen. In totaal stonden er ruim 180 kilometer op het programma.

In de laatste ronde bleef er een groepje van vier renners over. Naast Narváez en Carapaz waren dat Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) en diens neef Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Die laatste moest uiteindelijk passen. Het was daarna aan zijn ploeggenoot Carapaz om het af te maken.

In een sprint met drie bleek Narváez echter veruit de snelste. De 26-jarige renner ging van ver aan en wist Carapaz en Cepeda eenvoudig af te houden. Het is voor de tweede keer dat Narváez nationaal wegkampioen wordt bij de elite. De eerste keer was in 2017.