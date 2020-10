Jhonatan Narváez na ritwinst: “Ik heb hier hard voor gewerkt”

Jhonatan Narváez won eerder dit seizoen al de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar vandaag boekte hij in de straten van Cesenatico de grootste zege uit zijn nog prille carrière. “Ik heb er hard voor gewerkt”, reageert hij na de twaalfde etappe van de Giro d’Italia.

De 23-jarige renner van INEOS Grenadiers reed in de laatste vijftig kilometer weg uit een omvangrijke vluchtgroep. Narváez leek samen met Mark Padun naar de finish in Cesenatico te rijden, maar de Oekraïner kreeg in de afdaling van de laatste beklimming af te rekenen met mechanische pech en was plots op achtervolgen aangewezen.

Padun probeerde nog wel naar de eenzame Narváez te rijden en kwam tot op tien seconden, maar de renner van Bahrain McLaren kreeg het laatste gaatje niet meer dicht. Narváez wist weer verder uit te lopen en had aan de finish alle tijd om een vreugdegebaar te maken.

Wachten of doorrijden?

“Het was door de kou een zware etappe. Ik ben heel erg blij met deze zege, aangezien ik hard heb gewerkt in aanloop naar deze Giro. Mijn ploegleider vertelde aanvankelijk om even te wachten op Padun. De wedstijd verliep echter zeer snel en ik besloot gewoon volle bak door te rijden tot de streep”, aldus Narváez.

Het is voor zijn ploeg INEOS Grenadiers alweer de derde ritzege in deze Giro. Eerder won Filippo Ganna al twee etappes. “We hadden het wel even lastig na het uitvallen van Geraint Thomas, maar de sfeer in de ploeg is goed. We zijn echt blijven vechten en vandaag is het eindelijk raak!”