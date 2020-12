Jeugd-NK veldrijden, Greg LeMond, Tony Martin

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de alternatieve locatie voor het jeugd-NK veldrijden, Greg LeMond en Tony Martin.

Alphen neemt organisatie jeugd-NK veldrijden over

Het NK veldrijden voor de jeugd wordt in het weekend van 6 en 7 februari gehouden in Alphen, Noord-Brabant. Wielervereniging Pavé76 neemt de organisatie over van WTC Woerden, dat als gevolg van de geldende coronabeperkingen en de onzekerheid van de coronaontwikkelingen het evenement vorige maand teruggaf.

De organisatie laat weten trots te zijn om het NK veldrijden voor de jeugdcategorieën 1 tot en met 7 te mogen organiseren. “In een jaar waar de competities voor jeugdrenners op de weg, baan en ook in het veld bijna overal zijn afgelast, is het vooruitzicht van een NK van cruciaal belang voor deze generatie veldrijders en veldrijdsters.”

Hoge Amerikaanse onderscheiding voor Greg LeMond

Greg LeMond krijgt naar alle waarschijnlijkheid de Congressional Gold Medal. Deze prijs, die door het Amerikaans Congres wordt uitgereikt, is samen met de Presidential Medal of Freedom de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten. LeMond zou de eerste wielrenner zijn die deze prijs in ontvangst zou mogen nemen.

Congreslid Mike Thompson droeg de drievoudig Tourwinnaar voor. Hij roemt LeMond vanwege ‘zijn baanbrekende verdiensten voor het Amerikaanse wielrennen en zijn anti-dopingboodschap’. Thompson noemt Lemond ‘a true American hero’, schrijft Velonews.

Lemond is tot op heden nog altijd de enige Amerikaan die de Tour de France officieel op zijn naam heeft geschreven. Enkel president Donald Trump zou er nog voor kunnen zorgen dat LeMond Congressional Gold Medal niet krijgt. Als hij geen veto uitspreekt, krijgt LeMond dit weekend zijn medaille.

Tony Martin houdt benefietactie

Jumbo-Vismarenner Tony Martin is een benefietactie begonnen ten behoeve van noodlijdende kinderen en hun families. Via eBay kunnen geïnteresseerden de komende weken bieden op bijvoorbeeld een truitje dat is gesigneerd door alle Tourrenners van Jumbo-Visma, de sprinttrui van het Critérium du Dauphiné met de handtekening van Wout van Aert en de gele trui van de Dauphiné, getekend door Primož Roglič.

https://www.ebay.de/sch/tonymartin_spendenaktion/m.html?item=164538396779&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562