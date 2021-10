Jetse Bol verlengt contract bij ProTeam Burgos-BH

Jetse Bol heeft zijn aflopende verbintenis bij Burgos-BH verlengd met één seizoen. De 32-jarige Nederlander komt sinds augustus 2018 uit voor de Spaanse formatie. Ook Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Daniel Navarro en Óscar Cabedo volgen het voorbeeld van Bol.

Bol is uitgegroeid tot een van de steunpilaren van Burgos-BH en weet zich met zijn aanvalslust regelmatig te onderscheiden. Hij nam in 2018, 2019, 2020 en dit jaar deel aan de Vuelta a España en behaalde meerdere ereplaatsen in de wat kleinere Spaanse wedstrijden. “Ik ben blij dat ik nog een jaar kan uitkomen voor Burgos-BH. Ook volgend jaar is het weer de bedoeling om op jacht te gaan naar dagoverwinningen. Dat moet de uitdaging zijn”, meldt Bol in een persbericht.

Ook Madrazo (33), Navarro (38) en Cabedo (26) zijn belangrijke pijlers binnen de ploeg. Madrazo was twee jaar geleden nog verantwoordelijk voor de grootste overwinning van Burgos-BH, met ritwinst in de Vuelta a España. Bol werd die dag overigens tweede en maakte het feestje voor de Spaanse formatie compleet. Navarro zorgt als ancien voor de broodnodige ervaring en reed afgelopen zomer nog een aanvallende Vuelta. In het algemeen klassement eindigde hij nog verdienstelijk als 24ste.

Navarro was echter niet de eerste renner van Burgos-BH in de algemene rangschikking. Cabedo deed het met een negentiende plaats namelijk nog beter en de klimmer kan zich volgend jaar wellicht nog verder ontwikkelen. Ezquerra stak afgelopen seizoen ook regelmatig zijn neus aan het venster, met als uitschieter een zesde plaats in de Ronde van Murcia.