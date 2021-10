Jesper Mørkøv wordt sportief directeur bij Uno-X

Jesper Mørkøv gaat aan de slag bij het Noorse Uno-X als sportief directeur. Dat heeft het Noorse ProTeam vandaag laten weten op zijn sociale-mediakanalen.

De 33-jarige Deen was in de afgelopen jaren een van de betere baanwielrenners. Tijdens zijn carrière werd hij meerdere keren nationaal kampioen van zijn land. Twee keer won hij goud op de ploegkoers, een keer op de scratch en een keer op de ploegenachtervolging. Ook is hij de Europees kampioen op de derny van 2014. Verder kwam Mørkøv een aantal jaar op de weg uit voor Riwal, waar hij minder getalenteerd bleek dan op de baan.

Het Noorse ProTeam heeft de selectie voor aankomend seizoen al zo goed als rond. Renners als Julius Johansen, Frederik Rodenberg, Jonas Hvideberg, Johan Price-Pejtersen en Markus Hoelgaard verkassen naar WorldTour-teams, maar de ploeg van Jens Haugland krijgt er onder meer de talentvolle broers Tobias en Anders Halland Johannessen terug voor in de plaats.

We have 2022 in sight and we prepare for #development 👊 Jesper Mørkøv 🇩🇰 will join @unoxteam as DS. Welcome Jesper! pic.twitter.com/Ry3mh1nb1W — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) October 16, 2021