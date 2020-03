Jesper Hansen: “Ik wil koersen om een nieuw contract te verdienen” dinsdag 17 maart 2020 om 08:40

Jesper Hansen blijft in deze onzekere tijden van het coronavirus hard trainen. De Deense renner van Cofidis wil zich namelijk laten zien als het peloton weer in actie kan komen, ook voor zijn eigen zekerheid. Hij zegt dat zijn carrière op het spel staat. “Ik wil koersen om een nieuw contract te verdienen”, zegt hij tegen Ekstrabladet.

“Ik vind het heel jammer dat de wedstrijden stil zijn komen te staan. Maar er is niets anders te doen dan blijven trainen en een soort van vorm vast te houden. Ook hoop ik dat het allemaal snel klaar is”, aldus Hensen. “Ik weet ook niet hoe hard ik zou moeten trainen. Ik doe verschillende duurtrainingen en hoop dat ik twee of drie op voorhand weet wat mijn volgende wedstrijd is. Dan kan ik extra intervaltrainingen doen ter voorbereiding.”

‘Binnen de ploeg wordt gezegd dat we tot juni niet koersen’

Voor Hansen stonden onder meer de Ronde van Catalonië (uitgesteld), de Ronde van Romandië (afgelast) en de Giro d’Italia (uitgesteld) op het programma. “Ik hoopte het goed te doen in die wedstrijden, maar binnen de ploeg wordt gezegd dat we tot juni niet koersen, op zijn vroegst. Als dat het geval is, moeten we ervan uitgaan dat uitgestelde wedstrijden rond de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland verreden kunnen worden.”

Ook tijdens de Tour de France wil Hansen graag wedstrijden inhalen. “Dat zal nodig zijn, omdat iedereen blij is weer te kunnen koersen na een lange pauze. En er is geen ruimte voor ons allemaal in de Tour”, zegt de oud-renner van Astana.