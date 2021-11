Jérôme Cousin (32) hangt zijn fiets aan de haak

Jérôme Cousin zet een punt achter zijn carrière als beroepsrenner. Dat deelde de 32-jarige Franse renner van Team TotalEnergies vandaag mee via social media. Na elf profjaren vindt de hardrijder het genoeg en is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

“2021 was mijn laatste profseizoen en het begin van de rest van mijn leven”, begint Cousin zijn bericht op Instagram. “Ik hield van de uitdagingen, de buddies, de teamgeest en soms van die rust die mij zo goed beviel. Ik heb mijn lichaam in al zijn staten ontdekt dankzij het wielrennen, de mooiste sport die mij mijn leven lang zal vergezellen. Ik wil alle mooie mensen die me vergezelden, me steunden en me hielpen bedanken. Ik zal het nooit vergeten.”

Cousin werd in 2011 profrenner bij Team Europcar, nadat hij bij zowel de junioren als de beloften de weg met de baan combineerde. Tijdens het junioren-EK van 2007 reed de Fransman naar het zilver op de achtervolging en de ploegachtervolging. Een jaar later werd hij op het beloften-EK in Pruszków weer tweede op de achtervolging. In zijn laatste jaar als belofte legde hij beslag op het bergklassement in de Ronde de l’Isard.

Cousin koerste in zijn eerste vijf profjaren voor Team Europcar en won in die periode onder meer de Tour de Normandie. Ook werd hij tweede in de Ster van Bessèges en debuteerde hij in de Tour de France en de Vuelta a España. Na een uitstap van twee seizoenen naar Cofidis, keerde hij in 2018 terug op het oude nest. Dat jaar won hij in Parijs-Nice de etappe naar Sisteron door zijn vluchtmakker Nils Politt en een jagend peloton voor te blijven.