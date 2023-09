maandag 11 september 2023 om 17:37

Jeroen Blijlevens terug als ploegleider: Nederlander aan de slag bij Lidl-Trek

Jeroen Blijlevens zal volgend jaar weer achter het stuur kruipen van een ploegleiderswagen. De 51-jarige oud-renner gaat dan namelijk als ploegleider aan de slag bij de Amerikaanse wielerformatie Lidl-Trek. Blijlevens was eerder als ploegleider al werkzaam bij Rabo-Liv en opvolgers.

Blijlevens was de laatste jaren niet meer actief als ploegleider, nadat hij eind 2020 – na een dienstverband van negen jaar – moest vertrekken bij Liv-Racing. In 2024 keert hij echter weer terug in de wielerwereld, als ploegleider bij Lidl-Trek. “Sinds Trek in 2019 het damesteam lanceerde, heb ik de ploeg altijd gezien als zeer professioneel. Waar altijd samen werd gekoerst en met een plan”, laat Blijlevens weten in een perscommuniqué.

Ervaring

“Ik heb er zin in om me bij de ploeg aan te sluiten en mijn steentje bij te dragen aan het behalen van geweldige resultaten. Ik ken Ina-Yoko (ploegleidster Ina-Yoko Teutenberg, red.) heel goed en heb veel respect voor haar. Het zal geweldig zijn om volgend jaar samen te werken. Ik zal mijn elf jaar opgedane ervaring als profwielrenner en negen jaar als sportdirecteur naar het team brengen.”

“Ik hoop mijn ervaring en kennis te delen en samen als ploeg voor het hoogst haalbare doel te gaan. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met een van de sterkste formaties in het peloton, met daarachter geweldige stafleden en sponsoren”, is Blijlevens maar wat blij met zijn nieuwe uitdaging.