Jérémy Cabot na massale val in ‘LBL’: “Stop met de overdreven interpretaties”

Jérémy Cabot wil via een bericht op social media een misverstand uit de wereld helpen. Onder meer op social media wordt de 30-jarige Franse renner aangewezen als de veroorzaker van een massale crash in Luik-Bastenaken-Luik, maar volgens hem was er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en heeft hij nooit ondoordachte risico’s genomen.

“Naast de fysieke pijn, lees ik nu ook commentaren die in het gunstige geval onaangenaam zijn en in het slechtste geval volkomen onwaar”, schrijft Cabot, die vervolgens zijn relaas doet van de val. “Een renner drong zich achter mij op, terwijl ik helemaal rechts van de weg zat in het wiel van de renners van BORA-hansgrohe, er was geen ruimte voor twee op deze plaats, mijn wiel raakte dat van de renner voor mij, geen tijd om te remmen… En chaos… in een kwart van een seconde.”

Volgens de Franse renner, die bij de val een gebroken linkersleutelbeen opliep, heeft hij nooit de intentie gehad om voor gevaar te zorgen. “Ik heb nooit ondoordachte risico’s genomen. Mijn ploegmaten, mijn team TotalEnergies en de mensen dicht bij mij weten hoeveel tijd ik achteraan in het peloton doorbreng om de gevaren te vermijden… Ik ben nooit een heethoofd geweest. Ik ben nooit de laatste die remt. Nooit.”

Ook zijn vaderschap speelt daarbij een rol. “Sinds ik twee jaar geleden vader ben geworden, ben ik nog verstandiger. Ik heb altijd respect gehad voor mijn collega’s in het peloton, mijn familie en mijn gezondheid. Altijd.”

‘Stop de overdreven interpretaties’

Cabot hoopt dan ook dat de onaangename en valse commentaren snel ophouden. “Alsjeblieft, stopt de overdreven interpretaties en de verspreiding ervan. Ik heb medelijden met degenen die achter me zijn gevallen. Ik denk in het bijzonder aan Élie (Gesbert, red.) en Julian (Alaphilippe). Respect voor Romain (Bardet) voor zijn gebaar naar Julian. Ik stuur de kracht (die ik nog heb) naar hen die, zoals ik, nu aan hun herstel beginnen. Zorg goed voor jezelf.”

Onder andere Bardet reageert onder het bericht. De klimmer noemde Cabot eerder op de dag in een uitgebreide post waarin hij zijn zorgen uitte over de verantwoordelijkheid van de renners in het peloton. “Jérémy was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Het is verre van mij om te oordelen over wie verantwoordelijk was voor de valpartij, de golfbewegingen, de snelheid of het wegdek. Het spijt me echt als mijn post verwarrend was, veel geluk man.”

Daar was Cabot Bardet dan weer dankbaar voor. “Bedankt voor je woorden, en petje af voor je snelle reactie op de toestand van Julian. Niet iedereen kan dat. Ik zie je in de koers.”