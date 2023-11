zondag 5 november 2023 om 14:05

Jente Michels na Europese titel: “Dacht dat Verstrynge lekke band had”

Het is tot nu toe ongetwijfeld het hoogtepunt van de nog korte carrière van Jente Michels: de Belg werd Europees kampioen bij de beloften door zijn landgenoot Emiel Verstrynge te verslaan. Michels uitte dan ook zijn blijdschap na afloop in het flashinterview.

“Het was een lastige koers, het was mooi om het met Emiel (Verstrynge, red.) te doen, want hij is een goede vriend van me”, zij hij over de Europees kampioen van vorig jaar, bij wie hij in de laatste ronde wegreed. “Ik denk dat hij een lekke band kreeg. Het is jammer dat de koers zo beslist moet worden, maar ik denk dat ik uiteindelijk de sterkste was. Ik ben heel blij met de winst”, aldus de 20-jarige renner.

Voor Michels ging alles naar eigen zeggen volgens plan. “Dit betekent heel veel voor me. Er gebeurt altijd wel wat op een kampioenschap, maar vandaag was perfect. Mijn benen waren goed, alles liep gesmeerd. Het is mijn eerste overwinning in een kampioenschap. Deze trui betekent heel veel voor me”, besloot de renner van Alpecin-Deceuninck.